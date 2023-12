OM : Une icône s’en va et règle ses comptes !

Thomas Bourseau

Passé par l’OM en tant que joueur, Djibril Cissé a notamment connu le club phocéen d’un tout autre point de vue puisqu’il en a été l’entraîneur des attaquants pendant plusieurs mois à compter de septembre 2021. Néanmoins, Cissé est parti de lui-même en raison d’un manque de considération à son égard de la part des dirigeants marseillais. Explications.

Djibril Cissé a enflammé les pelouses de Ligue 1 à Auxerre à ses débuts puis à l’OM au milieu des années 2000. A la retraite, l’ancien international français était entré dans l’organigramme du club phocéen en tant qu’entraîneur des attaquants le 9 septembre 2021. Passé par le staff de Jorge Sampaoli puis dans celui d’Igor Tudor par la suite, Cissé a dit stop en raison d’un manque de sérieux dans et de communications entre les dirigeants de l’OM et lui-même.

«On devait se voir avec l'équipe en place à cette époque»

Pour l’ OM au Café du média Le Phocéen , Djibril Cissé est initialement revenu sur son implication totale dans son rôle d’entraîneur des attaquants de l’Olympique de Marseille dans un premier temps. « Je suis quelqu'un de parole. On s'était dit... On s'était donné une période de six mois, qui s'est transformée en deux ans. On devait se voir avec l'équipe en place à cette époque. Mais cela repoussait sans cesse l'échéance. Toujours repousser... On se disait peut-être dans six mois, peut-être dans... Ainsi, sur une durée initiale de six mois, j'ai fini par consacrer deux ans, voire deux ans et demi, à me lever tous les jeudis matin à 5 heures pour prendre le vol de 6 heures, assister à la séance, puis repartir l'après-midi en raison de mes engagements sur Paris ».

«Je n'ai jamais reçu d'appel. À un moment donné, j'ai dû quitter ce club»