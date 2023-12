OM : Gattuso lâche un avertissement à ses joueurs

Jean de Teyssière

Jeudi soir, l'OM jouera son dernier match de poule en Ligue Europa. Pour l'instant, les hommes de Gennaro Gattuso sont leaders de leur groupe mais tout pourrait changer en cas de défaite face à leur dauphin, Brighton. Une équipe difficile à manœuvrer et dont se méfie l'entraîneur italien qui prévient ses hommes : cette rencontre va être dure.

L'OM peut se faciliter la tâche et s'alléger le calendrier du début d'année 2024 en cas de victoire ou match nul jeudi face à Brighton en Ligue Europa. La place de leader les qualifierait directement en huitièmes de finale et ils n'auraient pas besoin de jouer les barrages face à un troisième de groupes de Ligue des Champions...

«On doit bien récupérer car c’est dur de jouer tous les 3 jours»

En conférence de presse ce mercredi soir, Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'OM, semble craindre la rencontre face à Brighton : « On doit bien récupérer car c’est dur de jouer tous les 3 jours. On ne sera pas à 100% mais on va lutter demain pour obtenir un résultat. »

«J’avais un peu mal au cœur», il balance sur son transfert à l’OM https://t.co/G5MsQtZmYP pic.twitter.com/DggPqPxnqf — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

«Le plus difficile c’est de dire que l’on va jouer un nul face à De Zerbi»