De retour, Marcelino envoie une punchline sur l’OM

Intronisé avant le début de la saison, Marcelino n'a pas fait long feu à Marseille. Irrité par le conflit entre les supporters et Pablo Longoria, le technicien espagnol avait décidé de jeter l'éponge. Aujourd'hui à la tête de Villarreal, il fait son grand retour en France pour défier Rennes. En conférence de presse, Marcelinoa lâché une phrase sur l'OM qui en dit long.

En septembre dernier, Marcelino disait stop. Touché par le conflit entre les supporters marseillais et Pablo Longoria, le technicien espagnol annonçait son départ. Depuis remplacé par Gennaro Gattuso, Marcelino a repris du service à Villarreal.

Marcelino se méfie de Rennes

A la tête de la formation espagnole depuis quelques semaines, Marcelino fait son grand retour en France pour défier Rennes en Ligue Europa. « Ça va être difficile mais on a le devoir de gagner. On a les armes et l’ambition pour le faire » a-t-il lâché en conférence de presse. Face aux journalistes, il a aussi lâché une phrase sur l'OM qui n'est pas passée inaperçue.

La petite phrase de Marcelino sur l'OM