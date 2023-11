OM : Cette décision de Marcelino fait pleurer les Marseillais

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato estival, l'OM a une nouvelle fois décidé de mener une large revue d'effectif. Alexis Sanchez a notamment été poussé au départ alors qu'il sortait d'une belle saison, et Eric Di Meco révèle que c'est Marcelino qui a décidé d'écarter le Chilien. Une décision qu'il regrette grandement aujourd'hui.

Comme à son habitude, Pablo Longoria a mené un mercato très actif cet été. Plusieurs joueurs sont arrivés et d'autres sont partis. Et non des moindres. L'OM a effectivement décidé de ne pas prolonger le contrat d'Alexis Sanchez qui s'est donc engagé avec l'Inter Milan où il a fait son retour cet été. Pour le remplacer, le club phocéen a misé sur Pierre-Emerick Aubameyang qui connaît des débuts difficiles à l'OM. Et Eric Di Meco dévoile que c'est Marcelino qui est à l'origine de ces décisions.

«Chaque match qu’on voit passer avec les performances d’Aubameyang, on pleure»

« On sait ce qui s’est passé avec (Alexis) Sanchez. Il a patienté dans un premier temps, puis il est revenu vers le club pour négocier en vue d’une prolongation. À ce moment-là, on lui a expliqué que son profil n’entrait plus dans les cases du nouvel entraîneur. Donc en plus de partir en courant, il (Marcelino) nous a fait un joli cadeau… Peut-être que les dirigeants ont mis ça sur son dos. Il n’empêche que son profil ne correspondait pas. Et là, chaque match qu’on voit passer avec les performances d’Aubameyang, on pleure », se lamente l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC avant de pointer du doigt plus globalement la gestion du mercato de Pablo Longoria.

«Il y a zéro caractère dans cette équipe»