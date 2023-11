Le mercato de l’OM le fait halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été encore, l’OM a été très actif sur le mercato, chamboulant une nouvelle fois son effectif. Une stratégie qui peine à porter ses fruits comme en témoigne le début de saison marseillais, et surtout les prestations des recrues estivales. Eric Di Meco n’hésite donc pas à pointer du doigt la gestion de Pablo Longoria.

Comme lors des précédents mercatos, l'OM a chamboulé son effectif, laissant partir plusieurs joueurs importants à l'image d'Alexis Sanchez, Dimitri Payet, Cengiz Under ou encore Mattéo Guendouzi. Et comme à chaque fois, Pablo Longoria a tenté des paris pour les remplacer. Et pour le moment, cela ne s'annonce pas convaincant comme le constate Eric Di Meco, visiblement lassé de la stratégie du président de l'OM.

Vente OM : Longoria répond aux rumeurs https://t.co/Z84Wif8tVu pic.twitter.com/SJiTPpP47n — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

«Quand tu as réussi des paris, il faut les garder !»

« Quand tu es l’OM et que tu as ce budget-là, on a compris que tu étais obligé de prendre des risques, voire de faire des paris. Ok, pourquoi pas. Sauf que des paris, ça fait trois ans que tu en fais. Quand tu as réussi des paris, il faut les garder ! Si à chaque fois en fin d’année, tu réussis des paris, les Alexis (Sanchez), les Kolasinac, tu fais tout pour les garder. Je suis désolé. Derrière, ça coûte très cher. Tu fais des investissements qui coûtent très chers. Mattéo Guendouzi était quand même un garçon qui avait un gros mental et qui imprimait toujours quelque chose sur le terrain. Tu fais le pari Ünder, tu le relances Ünder quand il arrive ici. Il a eu une première saison où il joue un peu. L’an dernier, avec Igor Tudor, il est bon. C’est un garçon qui ne renonce jamais, qui va toujours provoquer. Il se passe un truc. Il y avait du déchet, oui », s’agace l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC , avant d’en rajouter une couche.

«Il y a zéro caractère dans cette équipe»