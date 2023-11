Mercato : Le boss du PSG a réalisé un vieux fantasme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ousmane Dembélé a quitté le FC Barcelone l'été dernier pour débarquer au PSG, un renfort que le président Nasser Al-Khelaïfi avait déjà tenté de faire venir à plusieurs reprises par le passe. Dembélé raconte ses différents contacts avec le club de la capitale tout au long de sa carrière.

Avec les départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG a donc changé son animation offensive durant le mercato estival et a notamment décidé de miser sur Ousmane Dembélé ! Attiré de Barcelone pour 50M€, montant de sa clause libératoire, l'attaquant de l'équipe de France a donc fini par rejoindre le PSG qui le courtisait depuis de nombreuses années.

« Le président était intéressé depuis bien longtemps »

Dans un entretien accordé à L'EQUIPE mardi, Ousmane Dembélé se livre à ce sujet : « Le PSG et le président (Nasser al-Khelaïfi) étaient intéressés depuis bien longtemps. Déjà, quand j'étais à Dortmund (2016-2017), on a commencé à avoir les premiers contacts. À ce moment-là, mon objectif était de jouer pour Barcelone », assure le joueur du PSG.

« Il voulait vraiment me faire signer »