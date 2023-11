PSG : C’est annoncé, Mbappé a bouclé un transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival pour 45M€, Lucas Hernandez a beaucoup échangé avec Kylian Mbappé avant son transfert en direction du Parc des Princes. Et l'ancien défenseur du Bayern Munich raconte le rôle majeur de son compatriote dans ce choix de carrière.

Avec les blessures longue durée de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, le PSG avait décidé de miser sur un profil de défenseur gaucher polyvalent lors du dernier mercato. C'est ainsi que Lucas Hernandez est arrivé du Bayern Munich pour 45M€, une somme importante d'autant que le joueur de l'équipe de France sortait à peine d'une rupture des ligaments croisés qui l'avait privée des terrains pendant six mois. Interrogé dans les colonnes du Parisien , Hernandez s'est livré sur son transfert au PSG.

« C’était le moment de changer et de choisir Paris »

« Ma blessure ? C’est le moment où je me suis demandé : est-ce que je suis bien ici ? Est-ce que je me vois rester quatre ans de plus ? Ou est-ce que je choisis un nouveau défi dans un pays où je n’ai jamais joué mais que je connais bien ? J’ai pensé à tout ça. J’ai pensé aussi au Bayern parce qu’avec cette grosse blessure, ils m’ont fait confiance et me proposaient de prolonger. J’ai tout mis sur la table et comme je suis quelqu’un de spontané, qui aime les défis, je me suis dit que c’était le moment de changer et de choisir Paris, un club très ambitieux », confie Hernandez.

« J’en ai pas mal parlé avec Mbappé »