Un ancien de l’OM sanctionné, le clan Haaland est «choqué»

Hugo Chirossel

Après y avoir été prêté la saison dernière par Manchester United, Eric Bailly n’a finalement pas été conservé par l’OM. L’international ivoirien a pris la direction de Besiktas, avec qui il s’est engagé en septembre dernier. Mais le défenseur de 29 ans, tout comme quatre de ses coéquipiers, a été mis à l’écart par son club. Une décision qui a choqué son agente, Rafaela Pimenta.

Décidément, le calvaire d’Eric Bailly n’en finit plus. Gêné par des blessures à répétition ces dernières années, le défenseur central âgé de 29 ans avait tenté de se relancer à l’OM la saison passée. Un prêt d’une saison qui ne s’est pas avéré très concluant. Les Olympiens avaient une option d’achat, obligatoire sous certaines conditions, qu’ils n’ont pas levée. Poussé vers la sortie à Manchester United, Eric Bailly s’est engagé avec Besiktas début septembre.

5 joueurs de Besiktas dont Bailly mis à l’écart

Mais le club turc a annoncé lundi qu’Eric Bailly, ainsi que quatre de ses coéquipiers, avaient été mis à l’écart du groupe : « Il est annoncé que Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal et Jean Onana ont été exclus de l’équipe en raison de mauvaises performances et d’incompatibilités au sein de l’équipe. Notre travail sur la nouvelle structure du personnel se poursuit », a annoncé Besiktas via un communiqué

«Les droits du joueur sont violés et nous veillerons à le protéger»