Il quitte l’OM et reçoit une très grosse sanction

Arnaud De Kanel

Prêté à l'OM la saison passée par Manchester United, Eric Bailly s'est engagé avec Besiktas début septembre. Et si ses anciens partenaires carburent depuis 4 matchs avec Gennaro Gattuso, le défenseur central ivoirien échoue en Turquie. D'ailleurs, son club vient d'annoncer sa mise à l'écart suite à des performances jugées insuffisantes.

Plombé par les blessures, Eric Bailly n'a pas laissé une grande trace de son passage à l'OM qui n'a finalement pas levé l'option d'achat négociée avec Manchester United. Libéré par les Red Devils , l'Ivoirien a rejoint Besiktas avec l'espoir de retrouver sa forme d'antan, en vain. Il vient d'être sanctionné par son nouveau club.

Le vestiaire de l’OM se lâche sur Gattuso https://t.co/W2AmHFtQLU pic.twitter.com/zytgeickzD — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

Bailly écarté par Besiktas

Le Besiktas Istanbul n'avance plus. Battu dans le derby par Fenerbahçe (3-1), le club stambouliote a pris des mesures radicales et Eric Bailly en fait les frais. Tout comme Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana et Rachid Ghezzal, l'ancien défenseur de l'OM est mis à l'écart !

«Mauvaises performances et d’incompatibilités au sein de l’équipe»