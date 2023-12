L’OM va égaler le PSG grâce à Aubameyang ?

Arnaud De Kanel

Pierre-Emerick Aubameyang est sur un nuage. Auteur d'un doublé face à Lorient (2-4) dimanche soir en clôture de la 15ème journée, le Gabonais surfe sur une incroyable dynamique. Plus altruiste que jamais, l'attaquant de l'OM a dressé une nouvelle passe décisive, sa sixième cette saison, et devient donc le meilleur passeur de Ligue 1 cette saison. S'il continue sur cette lancée, il deviendrait alors le cinquième joueur de l'OM à réaliser cette performance depuis que la LFP établi ce classement, soit autant que le PSG.

« On est très contents pour lui. Il travaille dur pour ça depuis le début, il a toujours travaillé dur et ce n'est pas parce que maintenant il met des buts qu'on va dire. C'est vrai que depuis le début, il a toujours été à fond avec nous, que ce soit aux entraînements ou dans les matchs, il s'est toujours donné à 100%. Là, ça lui réussit avec des buts très importants. On est contents qu'il continue comme ça. On est tous heureux. » Tels sont les mots élogieux confiés par Samuel Gigot en zone mixte à l'égard de son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang, de nouveau brillant dimanche soir. L'attaquant de l'OM marche très fort et les statistiques parlent pour lui.

OM : Gattuso pique une colère, un cadre lui répond https://t.co/5D7vRdXpgd pic.twitter.com/PJb8eqE9xG — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

Aubameyang meilleur passeur de Ligue 1

S'il retrouve le chemin des filets (7 buts sur les 4 derniers matchs), Pierre-Emerick Aubameyang n'en reste pas moins très altruiste. Davantage tourné vers le collectif, l'attaquant gabonais se met au service de ses coéquipiers pour les faire briller cette saison. Passeur décisif sur le premier but de l'OM marqué par Chancel Mbemba, Aubameyang porte son compteur à six offrandes, soit une de plus qu'Ousmane Dembélé. Meilleur passeur de Ligue 1, l'ancien joueur du Barça pourrait permettre à l'OM d'égaler un record détenu par le PSG.

Un record du PSG bientôt égalé ?