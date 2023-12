L’OM tient enfin la solution pour Aubameyang ?

Alexis Brunet

L'OM est dans une bonne série actuellement. Le club phocéen vient d'enchaîner trois victoires de suite toutes compétitions confondues. Lors du dernier match face à l'OL, Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang étaient associés en attaque. Les deux hommes ont brillé, et le Portugais a affirmé qu'il était prêt à évoluer davantage aux côtés du Gabonais.

L'OM a connu quelques turbulences depuis le début de la saison. Alors qu'il s'était engagé à être le nouveau coach marseillais, Marcelino a finalement quitté son poste quelques mois après sa nomination, choqué par les attitudes de certains supporters. L'Espagnol a été remplacé par Gennaro Gattuso qui a eu du mal à mettre sa philosophie en place. Cela est peut-être en passe de changer, car le club phocéen vient de signer trois victoires de suite, toutes compétitions confondues.

Aubameyang est de nouveau performant

Si l'OM enchaîne les victoires, c'est sûrement grâce Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a été décisif sept fois lors des trois derniers matches. Il a inscrit un triplé face à l'Ajax Amsterdam, puis une réalisation face au Stade Rennais, et il a signé deux passes décisives et un but face à l'OL. La star de l'attaque marseillaise était associée à Vitinha face aux Lyonnais, et cela a plutôt bien fonctionné.

Vitinha veut jouer davantage avec Aubameyang