Surprise, la nouvelle star de l'OM talonne Mbappé

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a eu des difficultés à évoluer à son plus haut niveau lors de ses débuts. Toutefois, la nouvelle star marseillaise a retrouvé de sa superbe. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang est désormais le deuxième joueur de Ligue 1 le plus décisif, derrière un certain Kylian Mbappé (PSG).

Lors du dernier mercato estival, l'OM a laissé filer Alexis Sanchez, qui était en fin de contrat le 30 juin. Alors que l'attaquant chilien a retrouvé l'Inter librement et gratuitement, le club marseillais s'est offert les services d'une nouvelle star : Pierre-Emerick Aubameyang.

Real Madrid - PSG : Une menace pour Mbappé, il sort du silence https://t.co/Pp2f4n00Fh pic.twitter.com/iXx1rKW87u — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

Aubameyang est impliqué sur 15 buts de l'OM

Toutefois, Pierre-Emerick Aubameyang a des difficultés à s'imposer en Ligue 1 depuis ses débuts à l'OM. En effet, le nouveau numéro 10 marseillais n'a inscrit que son troisième but en championnat ce mercredi soir face à l'OL. Malgré tout, Pierre-Emerick Aubameyang fait partie des joueurs de Ligue 1 les plus décisifs.

Mbappé est impliqué sur 20 buts du PSG