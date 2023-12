Transferts : Il a signé à l’OM et raconte «la pression»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM lors du mercato estival 2022 en provenance du RC Lens, pour 8M€, Jonathan Clauss a donc franchi un cap décisif pour la suite de sa carrière avec ce transfert. Et le latéral droit de 31 ans se confie sans détour sur ce choix et toute la pression qui a suivi après son arrivée à l'OM, un club très exposé sur le plan médiatique.

Désormais installé en équipe de France et bien parti pour disputer l'Euro en juin prochain avec les Bleus, Jonathan Clauss (31 ans) a enfin réussi à trouver son rythme de croisière avec l'OM. Recruté il y a un an et demi en provenance du RC Lens, le latéral droit prouve sa valeur semaine après semaine et fait désormais partie des latéraux les plus redoutables de Ligue 1. Pourtant, tout n'a pas été simple pour Clauss depuis son arrivée à l'OM en 2022...

« Il faut supporter la pression »

Dans un entretien accordé à L'EQUIPE , le défenseur de l'OM se remémore le moment de son arrivée au club : « Avant d'arriver ici, tout le monde vous dit : "Il faut savoir où vous mettez les pieds !" Seulement, tant que vous n'y mettez pas les pieds, vous ne pouvez pas savoir. C'est comme un révélateur. Il faut du caractère pour signer à l'OM, il faut de la personnalité pour signer à l'OM (il insiste), il faut supporter la pression. Il faut le vivre à fond pour savoir qui tu es. Et tu as deux solutions : tu subis ou tu assumes », indique Clauss.

Clauss raconte son évolution à l'OM