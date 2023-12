Vente OM : McCourt réclame 400M€ ? Riolo vend la mèche !

Thomas Bourseau

Frank McCourt n’a pas récemment démenti les rumeurs de vente de l’OM comme il a pu le faire à diverses reprises par le passé. Et pour cause, le vent aurait tourné à Marseille pour l’homme d’affaires américain qui, en coulisses, souhaite couper ses liens avec l’Olympique de Marseille, mais se montre gourmand au niveau du montant de l’opération.

A l’automne 2016, après le rachat du club et l’intronisation de Jacques-Henri Eyraud en tant que président, le Champions Project prenait vie à l’OM. Depuis, le projet sportif de l’Olympique de Marseille ne connaît pas le succès escompté, mais le club phocéen dispute depuis plusieurs saisons des compétitions européennes. En parallèle, l’OM a la cote chez d’éventuels repreneurs.

Entre 300 et 400M€ ?

Et récemment, ce sont des investisseurs saoudiens qui semblent être emballés par l’idée de racheter l’OM des mains de son propriétaire Frank McCourt. Cependant, l’homme d’affaires américain a toujours nié de telles spéculations par le passé, par son équipe de communication ou lui-même en interview. Le10sport.com vous a confié le 15 novembre dernier que la position officielle de McCourt était de conserver l’OM dans sa famille pendant plusieurs générations, mais qu’officieusement, McCourt est à présent prêt à vendre l’OM pour 350M€ bien qu’il ne souhaitait pas discuter pour moins de 400M€ au début de sa réflexion de vente.

Un joueur de l'OM voit «le bout du tunnel» https://t.co/8hFRzs8Oyc pic.twitter.com/IQwAUBdyMa — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

«Si quelqu'un met l'oseille, évidemment qu'il vend l'OM»