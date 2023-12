OM : La grande annonce de Longoria après les incidents

Amadou Diawara

A la fin du mois d'octobre, l'OM devait recevoir l'OL au Vélodrome. Mais à cause de grave incidents, l'Olympico a été reporté à ce mercredi soir. Avant le coup d'envoi de ce choc entre l'OM et l'OL, Pablo Longoria a tenu à envoyer un message pour éradiquer la violence à l'intérieur et aux abords du Vélodrome.

Le 29 octobre, l'OM devait accueillir l'OL au Vélodrome. Toutefois, la rencontre a finalement été reportée à ce mercredi soir à cause de violents incidents survenus aux abords du stade marseillais avant l'arrivée des Lyonnais au stade.

Longoria lance un appel avant OM-OL

En effet, les bus de l'OL ont été caillaissés, et plusieurs blessés étaient à déplorer. D'ailleurs, Fabio Grosso - le désormais ex-coach lyonnais - a été sérieusement touché au visage, ayant besoin de douze points de suture pour être soigné. Alors que l'Olympico va être rejoué ce mercredi soir, Pablo Longoria - le président de l'OM - a tenu à envoyer un message fort avant le coup d'envoi de la rencontre, et ce, par le biais d'une page de publicité figurant dans plusieurs journaux.

«La violence aux abords n'a pas sa place»