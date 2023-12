Un joueur de l'OM voit «le bout du tunnel»

Thibault Morlain

Ce mercredi, l'OM et l'OL vont enfin s'affronter alors que le match avait été reporté suite à des incidents. Une rencontre pour laquelle Gennaro Gattuso va pouvoir s'appuyer sur Pape Gueye. Cela fait maintenant plusieurs mois que le Sénégalais n'a plus joué avec l'OM en raison d'une suspension. Enfin de retour, Gueye est plus heureux que jamais.

En juillet dernier, le Tribunal Arbitral du Sport avait enfin statué à propos du conflit entre l'OM et Watford à propos du transfert de Pape Gueye. Alors que le club phocéen avait finalement échappé à des sanctions, cela n'avait pas été le cas du milieu de terrain sénégalais. En effet, Gueye s'était alors vu infliger une suspension de 4 mois.

Gueye de retour avec l'OM !

Depuis le début de la saison, Pape Gueye n'a donc pas pu jouer de matchs officiels avec l'OM. Le joueur de Gennaro Gattuso a ainsi rongé son frein, se contentant des entraînements avec le club phocéen. Mais voilà que la sanction touche à sa fin pour Gueye, présent avec l'OM ce mercredi soir pour affronter l'OL.

« Après 4 mois sans pouvoir exercer ma passion... »