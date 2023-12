L’OM boucle une signature, le vestiaire annonce du lourd

Hugo Chirossel

En raison des départs de Javier Ribalta et de David Friio, l’OM s’est attaché les services de Mehdi Benatia, venu compléter l’organigramme du club. L’ancien défenseur central, formé à Marseille, aura un rôle de conseiller sportif. Interrogé sur son arrivée en conférence de presse, Amine Harit estime que c’est un vrai plus pour les Olympiens.

Après plusieurs semaines d’attente, l’OM a fini par officialiser l’arrivée de Mehdi Benatia jeudi dernier. C’est un retour pour l’ancien défenseur central, formé au sein du club marseillais sans avoir pu s’y imposer. À l’OM il retrouve ses compatriotes marocains Amine Harit et Azzedine Ounahi.

«Il a une vraie connaissance du haut niveau»

Amine Harit s’est justement exprimé sur l’arrivée de Mehdi Benatia ce mardi en conférence de presse : « Je suis content pour lui et pour nous. Il a une vraie connaissance du haut niveau. Il a été joueur dans des top clubs. Pour nous, c’est plus facile dans la communication comme il a une certaine expérience des bons et des mauvais moments . »

«Il va nous apporter une plus-value»