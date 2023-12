Mercato : Le PSG reçoit une réponse pour ce grand retour !

Thibault Morlain

Gardien numéro 1 du PSG, Gianluigi Donnarumma est de plus en plus critiqué. Enchainant les boulettes, l'Italien pourrait bien voir son rôle être remis en question. Et si un nouveau gardien débarquait à Paris ? Le club de la capitale étudierait le marché à ce poste et dernièrement, il a été question d'un possible retour de Mike Maignan. Des précisions ont alors été apportées sur l'international français aujourd'hui au Milan AC.

Comme révélé ces derniers jours, le PSG jetterait notamment un oeil sur le marché des gardiens. Si Gianluigi Donnarumma a encore la confiance de sa direction, ses erreurs à répétition commenceraient visiblement à faire réfléchir à Paris. Qui pourrait alors être recruté ? Alors que Lucas Chevalier (LOSC) plairait au PSG, selon certains bruits, le club de la capitale aurait également un oeil sur la situation de Mike Maignan au Milan AC, dont la prolongation n'est pas encore réglée.

« Le joueur est très heureux à Milan »

Répondant à certaines rumeurs sur l'avenir de Mike Maignan, Fabrizio Romano a fait une annonce sur le gardien du Milan AC. Pour CaughtOffside , le journaliste italien a alors assuré : « Je voudrais clarifier certaines rumeurs de transfert à Manchester United à propos la signature d'un nouveau gardien étant donné que de nombreux fans m'ont demandé à propos des informations sur Mike Maignan. Man United vient d'investir 55M€ sur Onana à l'été, il n'y a rien d'autre à propos de négociations. Man United ne travaille pas sur un transfert de Maignan et aussi, le joueur est très heureux à Milan. Il n'y a absolument rien à ce stade ».

« Revenir au PSG ? Ce n'est pas un objectif »