Il annonce une révolution surprise au FC Nantes

La semaine dernière, le FC Nantes a pris tout le monde de court en annonçant le départ de Pierre Aristouy remplacé dans la foulée par Jocelyn Gourvennec qui a réussi ses débuts en faisant tomber l’OGC Nice pour la première fois de la saison (1-0). Une révolution surprise qui a étonné Denis Balbir.

Après un début de saison en dents de scie, le FC Nantes a pris tout le monde de court en annonçant le départ de Pierre Aristouy qui avait réussi à éviter la relegation in extremis la saison dernière après avoir remplacé Antoine Kombouaré. Pour le remplacer c’est Jocelyn Gourvennec qui a débarqué et qui a réussi son premier match en faisant tomber l’OGC Nice pour la première fois de la saison (1-0). Mais Denis Balbir reconnaît qu’il a été surpris par ce changement.

«Gourvennec va pouvoir travailler avec des ambitions»

« Si le facteur "réussite" joue beaucoup, il faut savoir la provoquer. Je pense qu’il a su porter le bon discours dans cette drôle de semaine qui a vu le limogeage de Pierre Aristouy et sa nomination dans la foulée. Que ce Nice perde à Nantes, c’est un peu une surprise mais, quand on regarde l’histoire, est-ce finalement étonnant ? Les Aiglons ne réussissent que très rarement contre les Canaris… Une chose est certaine : cela remet Nantes dans un tempo intéressant (8ème) même si la situation était loin d’être dramatique au moment du changement d’entraîneur. Jocelyn Gourvennec va pouvoir travailler avec des ambitions », écrit-il dans sa chronique pour BUT Football Club , avant d’en rajouter une couche.

«J’ai quand même été surpris»