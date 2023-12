Benatia débarque à l'OM, «c’est un gros coup»

Benjamin Labrousse

Pressenti en tant que nouveau membre de l’organigramme de l’OM, Mehdi Benatia a officiellement été introduit ce jeudi à Marseille, et va occuper un poste de conseiller sportif. S’il est attendu au tournant lors du prochain mercato hivernal, l’arrivée du Marocain au sein du club phocéen est un gros coup selon son ancien coéquipier Miralem Pjanic.

L’OM nage en plein doute. Alors que la formation de Gennaro Gattuso accueille le Stade Rennais sur sa pelouse ce dimanche soir, Marseille pointe à une désagréable 12ème place au classement de Ligue 1. Mais le club phocéen pourrait également penser à se renforcer, alors que le mercato hivernal approche à grands pas. Après le départ de Javier Ribalta (ex-directeur du football), l’OM a décidé de faire appel à Mehdi Benatia en tant que conseiller sportif.

L'OM a frappé très fort avec Benatia https://t.co/MbgufhQEvZ pic.twitter.com/Y6IawDL5di — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

« On voyait déjà qu’après sa carrière il allait avoir ce rôle »

Selon Miralem Pjanic, son ancien coéquipier à l’AS Rome, mais également à la Juventus, Mehdi Benatia a toujours eu un profil de dirigeant. « À la Roma, il a toujours su être proche des directeurs et les dirigeants venaient toujours vers lui pour échanger et demander son avis. On voyait déjà qu’après sa carrière il allait avoir ce rôle. Il a une qualité d’anticipation et ressentait dans l’attitude, le comportement aux entraînements si un joueur allait marcher » , confie Pjanic au Parisien .

« C’est fait pour toi et pour l’OM c’est un gros coup »