Du lourd est promis au dernier renfort de l'OM !

Benjamin Labrousse

Cette semaine, l’OM a officiellement annoncé l’arrivée de l’ancien joueur Mehdi Benatia, qui occupera un poste de conseiller sportif au sein de l’organigramme du club phocéen. Si le Marocain paraît encore inexpérimenté, ce dernier a souvent été promis à une grande carrière de dirigeant, comme l’a précisé l’un de ses anciens coéquipiers à Rome et à la Juventus.

A quoi faut-il s'attendre pour la suite de la saison de l’OM ? Bouleversé en septembre dernier avec la mise en retrait (finalement temporaire) de son président Pablo Longoria, mais également avec les démissions de l’entraîneur Marcelino, et du directeur du football Javier Ribalta, le club marseillais espère rapidement retrouver une certaine stabilité autour de son fonctionnement. Afin de pallier le départ de l’ancien bras droit du président de l’OM, Marseille a officialisé ce jeudi l’arrivée de Mehdi Benatia en tant que conseiller sportif.

L’OM est prévenu pour ce transfert surprise https://t.co/Nkrfl9B0zc pic.twitter.com/wA4Y3gEyqC — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

Benatia a été promis à une belle carrière de dirigeant

Ancien joueur de renom, le Marocain s’occupera essentiellement du recrutement de l’OM. S’il parait quelque peu inexpérimenté, Mehdi Benatia a toutefois longtemps été pressenti comme un futur dirigeant de talent comme l’a révélé le Parisien . Le quotidien indique que dès son arrivée à l’Udinese en 2010, Benatia était considéré comme un homme d’avenir au niveau d’une reconversion en tant que dirigeant. Même son de cloche à l’AS Rome, où durant la saison 2013-2014, le directeur sportif des Giallorossi Walter Sabatini lui répétait régulièrement qu’il prendrait sa place dans quelques années.

« Les dirigeants venaient toujours vers lui pour échanger et demander son avis »