«Pire que Marseille»… La révélation de Payet après son transfert

Pendant de longues saisons, à l’OM, Dimitri Payet a pu bien se rendre compter de ce qu’était la ferveur marseillaise et la folie des supporters olympiens. Désormais au Brésil, à Vasco de Gama, l’international français n’est pas vraiment dépaysé. En effet, là-bas aussi, la passion pour le football est énorme, de quoi même faire dire à Payet que cela serait un cran au-dessus de l’OM.

Au Vélodrome, l’ambiance est très chaude à chaque match de l’OM. Porté par le soutien de ses supporters, le club phocéen peut compter sur un véritable 12ème homme. Dimitri Payet peut témoigner de cela, lui qui a passé plusieurs saisons sous le maillot de l’OM. Une sensation que Payet retrouve actuellement au Brésil, avec Vasco de Gama.

« Je pensais pas pouvoir trouver pire que Marseille »

Après l’OM, Dimitri Payet s’est donc envolé pour le Brésil, s’engageant avec le club de Vasco de Gama. Et en débarquant de l’autre côté de l’Atlantique, l’international français a été accueilli comme une véritable rock star. De quoi impressionner Payet, qui a confié ce dimanche pour Téléfoot : « Je pensais pas pouvoir trouver pire que Marseille. A Marseille, je ne sortais pas parce que voilà, c’est le foot. Je crois qu’ici c’est encore pire. C’est la première fois qu’on me donne de l’amour sans que j’ai fait quelque chose pour l’obtenir. Ça a été un peu bizarre, même si a été magnifique. Ça m’a toute de suite mis dans le bain en me disant que ces personnes attendaient beaucoup de moi ».

