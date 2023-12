Prêt à trahir l'OM ? Payet lâche une confidence

Arnaud De Kanel

Poussé vers la sortie par Pablo Longoria cet été, Dimitri Payet s'est engagé avec le club brésilien de Vasco de Gama. Le meneur de jeu a fait le choix de l'exotisme alors qu'il avait des opportunités en France. Mais comme il l'a de nouveau affirmé ce dimanche pour Téléfoot, il ne se voyait pas revêtir un autre maillot que celui de l'OM.

Les larmes aux yeux, Dimitri Payet tenait une conférence de presse en juillet dernier pour annoncer qu'il quittait l'OM. Plus désiré dans la cité phocéenne par Pablo Longoria et ses équipes, le Réunionnais aurait pu rebondir en France mais il s'y est opposé.

«La seule chose que je ne pouvais pas faire c’était de rester en Ligue 1»

A l'occasion d'un long entretien accordé à Téléfoot , Dimitri Payet est revenu son été agité où il a quitté l'OM pour rejoindre Vasco de Gama. Il est également revenu sur la possibilité d'un transfert dans une autre équipe de Ligue 1. Cas de figure qu'il a repoussé rapidement en raison de son attache à l'OM.

«Je pense pas que ça aurait été possible émotionnellement pour moi»