400M€ pour la Vente OM, est-ce une folie de McCourt ?

Les rumeurs entourant la vente de l'OM ne cesse d'être commentées depuis quelques semaines. Il faut dire que plusieurs médias ont annoncé l'arrivée de l'Arabie Saoudite comme étant imminente. Cependant, Frank McCourt continuerait de se montrer très gourmand puisqu'il réclamerait pas moins de 400M€ pour vendre ses parts. L'homme d'affaires américain a-t-il raison de réclamer une telle somme ?

C'est le sujet qui affole les supporters de l'OM. La vente du club fait effectivement grandement parler depuis quasiment trois ans. Et ces dernières semaines, les rumeurs ont été relancées notamment pas le biais de Canal+ qui annonçait que l'Arabie Saoudite pourrait débarquer dès le mois de janvier. Et le nom de Julien Fournier a notamment été associé à ce projet. L'ancien directeur sportif de l'OGC Nice, également passé par l'OM, a toutefois démenti.

Vente OM : McCourt réclame 400M€ ? Riolo vend la mèche ! https://t.co/9iZnh78ZkN pic.twitter.com/rTEJ2j45Ex — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

McCourt repousse un acheteur pour la vente...

« Pour être transparent avec vous, ce n’est pas "Julien Fournier va venir avec les Saoudiens". C’est qu’à un moment donné, il y a eu quelqu’un qui s’intéressait au club et qui a pris contact avec moi parce qu’il savait que je connaissais l’environnement et pour savoir s’il y avait la possibilité de… Je suis juste allé prendre les informations, et le vendeur n’étant pas vendeur, il n’était pas question de faire une Ajroudi. (…) Poliment, gentiment mais fermement, il (Frank McCourt) m’a fait dire qu’il voulait garder le club. Quand on aime un club, il ne faut pas aller y mettre le bazar. Si un jour il (McCourt) est vendeur, si quelqu’un vient me voir parce que ça l’intéresse, pourquoi pas. Mais aujourd’hui c’est plus du fantasme qu’autre chose », confiait Julien Fournier au micro de l' After Foot .

... et réclame 400M€