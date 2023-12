Après l’OM, il annonce du lourd pour Payet

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Poussé vers la sortie par Pablo Longoria à l'OM à la fin de la saison dernière, Dimitri Payet a trouvé refuge au Brésil, à Vasco de Gama. Mais à peine arrivée, l'international français a failli vivre un scénario cauchemar. Son club est passé proche d'une descente en Série B avant de se sauver in-extremis. Mais la prochaine saison promet d'être plus réjouissante pour Le Réunionnais.

Dimitri Payet a eu chaud. Son équipe est passée proche de la relégation avant de se sauver lors de l'ultime journée. Face au Red Bull Bragantino, l'ancien de l'OM est sorti, gêné par des crampes, mais a hurlé de jeu au moment d'apprendre que son équipe ne descendrait pas. Pour Léo Matos, Payet s'est montré décisif, malgré son temps de jeu irrégulier.

Payet décisif pour le maintien

« Il nous a offert 6 points, tout simplement. Sa participation (au maintien) a été fondamentale et son comportement exemplaire. Il a eu besoin de temps pour retrouver son physique et pour s'adapter à tous ces changements. Mais ce qu'il a accompli en si peu de temps, c'est déjà très bien » a confié le dirigeant de Vasco de Gama.

« En 2024, on verra un Payet plus performant »