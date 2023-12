OM : Sanction disciplinaire contre Aubameyang ?

Thibault Morlain

Lors du dernier rassemblement du Gabon, le sélectionneur avait décidé de se passer des services de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais pourquoi se priver de l'attaquant de l'OM ? Thierry Mouyouma s'est expliqué sur son choix, sous-entendant notamment une sanction disciplinaire à l'encontre d'Aubameyang.

Retrouvant quelques couleurs avec l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang n'était toutefois pas du dernier rassemblement du Gabon en novembre. Comment expliquer cela ? Rapporté par Afrik-Foot , Thierry Mouyouma a livré ses vérités sur le cas Aubameyang.

« Certains n’ont pas honoré à l’équipe nationale »

« Certains n’ont pas honoré à l’équipe nationale pour des raisons peu évidentes. L’international gabonais a des droits et des devoirs. Et le premier devoir d’un international est de se rendre au lieu de regroupement et de faire constater sa maladie ou sa blessure », a-t-il d'abord lâché.

« L’équipe nationale étant au-dessus des hommes que nous sommes »