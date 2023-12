L’OM signe un record historique contre l’OL !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM recevait l'OL au stade Vélodrome. Alors que les Gones sont au plus mal depuis le début de la saison, les hommes de Gennaro Gattuso en ont profité pour s'imposer largement (3-0). D'ailleurs, l'OM a remporté une troisième victoire consécutive face à l'OL pour la première fois de son histoire.

Initialement prévu le 29 octobre, l' Olympico entre l'OM et l'OL a finalement eu lieu ce mercredi soir. En effet, la rencontre a été reportée à cause d'incidents graves survenus aux abords du stade Vélodrome. Et pour ce choc du championnat, l'OM n'a laissé aucune chance à l'OL.

L'OM bat l'OL 3-0 au Vélodrome

Alors que l'OL réalise un début de saison catastrophique, l'OM n'a laissé aucune chance à son adversaire ce mercredi soir. En effet, la bande à Pierre-Emerick Aubameyang l'a emporté 3-0. De son côté, l'OL sombre encore un peu plus, restant bloqué à la dernière place de Ligue 1 avec seulement 7 points en 14 journées. Ancien coéquipier d'Alexandre Lacazette à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a tenu à lui envoyer un message après la rencontre, étant conscient qu'il traverse une période très compliquée à Lyon : « Je n’ai pas pu lui parler après le coup de sifflet final, il est vite rentré au vestiaire. J’imagine que ce n’est pas simple, je vais aller le voir. Dans les moments comme ça, je sais ce que c’est, ce n’est vraiment pas facile. Je sais que c’est un bon garçon et qu’il a un gros mental. Et je lui souhaite de revenir au plus haut, le plus vite possible ».

Troisième victoire de suite de l'OM contre l'OL