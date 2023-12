OM : Aubameyang vole au secours de la star de l'OL

Thibault Morlain

Battu ce mercredi par l'OM (3-0), l'OL s'enfonce un peu plus dans la crise. Buteur lors de cette rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang a donc été l'un des bourreaux des Gones. Pour autant, après la rencontre, le Gabonais a eu une très belle pensée pour son ami dans le camp adverse, Alexandre Lacazette.

Coéquipiers quand ils étaient à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette sont devenus amis du côté de Londres. Mais ce mercredi, les deux joueurs étaient face à face, l'un avec le maillot de l'OM et l'autre avec celui de l'OL. Et si la rencontre a tourné en faveur d'Aubameyang, le Marseillais n'a pas oublié Lacazette qui traverse une période compliquée avec les Gones.

Comparé à une légende, un joueur de l'OM répond https://t.co/mRNSw8gujQ pic.twitter.com/aXcz9ETaEh — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

« Je vais aller le voir »

Au micro de Prime Vidéo , Pierre-Emerick Aubameyang a ainsi eu une pensée pour Alexandre Lacazette. « Je n’ai pas pu lui parler après le coup de sifflet final, il est vite rentré au vestiaire. J’imagine que ce n’est pas simple, je vais aller le voir. Dans les moments comme ça, je sais ce que c’est, ce n’est vraiment pas facile », a-t-il confié après OM-OL.

« C'est un bon garçon »