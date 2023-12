L’OM tente un coup, le vestiaire n’est pas convaincu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille n’a pas tremblé contre Lyon ce mercredi soir, s’imposant largement et facilement sur la pelouse du Vélodrome (3-0). Pour la rencontre, Gennaro Gattuso avait innové en alignant une défense à trois, système qui a porté ses fruits alors que les joueurs n’étaient pas vraiment convaincus par l’idée comme l’a révélé l’entraîneur phocéen.

La lanterne rouge de Ligue 1 n’a pas existé mercredi soir sur la pelouse du Vélodrome. L’OM s’est largement incliné dans ce match en retard de la 10e journée, reporté après les incidents qui avaient éclaté aux abords de l’enceinte marseillaise le 29 octobre dernier. Cette fois, le match a pu se jouer et les hommes de Gennaro Gattuso ont un peu plus enfoncé l’OL (3-0). Et l’entraîneur italien avait innové en alignant une défense à trois, avec Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot. Un choix qui n’avait pas vraiment convaincu les joueurs dans un premier temps.

« Je dois remercier les joueurs car ils n'étaient pas convaincus à 100 % »

En conférence de presse, Gennaro Gattuso est en effet revenu sur sa volonté d’aligner trois joueurs dans l’axe de la défense. « On avait étudié Lyon et on a perdu Kondogbia, alors qu'on doit déjà évoluer sans Rongier. J'avais dit que je devais mettre de côté mon ego et mes convictions pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions, et on a décidé de jouer avec trois centraux pour utiliser la largeur de l'équipe et créer du surnombre. Je dois remercier les joueurs car ils n'étaient pas convaincus à 100 % hier, mais on a fait un bon match, celui que l'on attendait », a réagi l’entraîneur de l’OM.

« On va voir en fonction des adversaires »