Une recrue de l'OM interpelle Gattuso

Benjamin Labrousse

Cet été, l’OM a réalisé un mercato ambitieux, avec l’arrivée de plusieurs joueurs confirmés, notamment en défense. Ainsi, les dirigeants phocéens ont déboursé 2,5M€ pour attirer le Panaméen Michael Murillo. Polyvalent, le joueur de 27 ans a inscrit son premier but à Marseille ce mercredi soir, et a évoqué son utilisation par Gennaro Gattuso.

L’OM va mieux. Après des passages mouvementés en championnat, le club marseillais a enchaîné avec un deuxième succès consécutif en Ligue 1. Car après avoir renversé le Stade Rennais dimanche dernier (2-0), l’OM recevait une nouvelle fois l’OL alors que le match initialement prévu le 29 octobre avait été reporté en raison de graves incidents. Rapidement au-dessus, les hommes de Gennaro Gattuso l’ont largement emporté (3-0), dans un match où certaines individualités se sont démarqué côté phocéen.

Plusieurs joueurs se démarquent à l’OM

Si Pierre-Emerick Aubameyang a confirmé son très bon état de forme avec un but et deux passes décisives, certains joueurs comme Vitinha (un but, une passe décisive, un but refusé), ou encore Michael Murillo se sont démarqués. Buteur pour la première fois sous les couleurs de l’OM, Michael Murillo semble avoir marqué des points auprès de son entraîneur Gennaro Gattuso. Doté d’un profil polyvalent dans le secteur défensif, Michael Murillo est utilisé pour le moment dans un rôle de piston droit au sein du nouveau système en 3-5-2 mis en place par l’entraîneur de l’OM.

« Je me sens mieux à droite »