L’OM impressionne, il calme tout le monde

Benjamin Labrousse

Ce mercredi soir, l’OM n’a laissé aucune chance à l’OL et s’est largement imposé au Vélodrome (3-0). Après leur victoire également à domicile face à Rennes dimanche dernier (2-0), le club marseillais semble enchaîner les bons résultats. Mais pour Jordan Veretout, hors de question pour les hommes de Gennaro Gattuso de s’enflammer.

L’OM confirme. Après une victoire poussive mais néanmoins convaincante face à l’Ajax (4-3) en Europa League, puis un succès face à Rennes en Ligue 1 dimanche dernier, le club phocéen a enchaîné avec une troisième victoire à domicile consécutive ce mercredi soir. Victorieux de l’OL (3-0), les Marseillais remontent à une intéressante 8ème place en championnat, à seulement deux points du RC Lens, 6ème, et premier qualifié pour la Coupe d’Europe.

De grosses échéances attendent l’OM

Si l’OM semble enfin lancé sur une bonne dynamique, le plus dur reste à faire. Après plusieurs succès bien acquis à domicile, la formation de Gennaro Gattuso va devoir effectuer plusieurs déplacements, à commencer par celui à Lorient dès dimanche prochain. L’OM se rendra par la suite à Brighton en Ligue Europa, avant la réception de Clermont le 17 décembre, puis clôturera son année 2023 par un déplacement à Montpellier. Des échéances importantes pour l’OM, qui a clairement du mal cette saison à l’extérieur.

« Il ne faut pas s’enflammer non plus »