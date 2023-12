OM : Le coup de gueule de Gattuso

Axel Cornic

Les rencontres s’enchainent pour l’Olympique de Marseille, puisqu’alors que toutes les équipes de Ligue 1 sont au repos cette semaine, les hommes de Gennaro Gattuso doivent affronter l’Olympique Lyonnais. Cette rencontre est particulière puisque reportée à cause d’incidents extra-sportifs, mais le technicien italien commence à être agacé par ce rythme.

On devait avoir droit à un Olympico fin octobre, on y aura finalement droit début décembre. Les problèmes survenus en marge du stade Vélodrome le 29 octobre dernier, ont poussé la LFP à reprogrammer le match en ce 6 décembre et si tout le monde a hâte de le voir, l’enchainement des rencontres commencent à agacer.

« Depuis la trêve internationale, on ne s'entraîne pas »

C’est en tout cas l’avis exprimé par Gennaro Gattuso ce mardi, en conférence de presse. « Jouer tous les trois jours, ce n'est pas simple, ce n'est pas simple du tout. On pense que c'est peut-être une excuse, l'excuse de toujours, mais ce n'est pas le cas. C'est simplement la vérité » a expliqué le coach de l’OM, à la veille de cette rencontre contre l’OL. « Depuis la trêve internationale, on ne s'entraîne pas. Ce n'est juste pas possible ».

« Les joueurs, on doit s'occuper de leur santé physique, on doit les préserver et donc c'est très difficile »