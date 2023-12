Une recrue délivre l’OM, elle déballe tout

Benjamin Labrousse

Ce mercredi soir, l’OM s’est largement imposé face à l’OL (3-0), dans le cadre du match reporté de la 10ème journée de Ligue 1. Rapidement dominateurs, les hommes de Gennaro Gattuso menaient déjà 2-0 à la mi-temps grâce notamment au premier but de Michael Murillo. Après la rencontre, la recrue panaméenne a raconté son premier but sous ses nouvelles couleurs.

L’OM se relance. Quelques jours après son succès à domicile face au Stade Rennais (2-0), le club phocéen a enchaîné avec un nouveau succès au Vélodrome. Ce mercredi soir, l’OM a dominé l’OL (3-0), et a donc obtenu une troisième victoire consécutive toute compétition confondue. 12ème il y a encore quelques jours, Marseille remonte à la 8ème place de Ligue 1.

Premier but à l’OM pour Murillo

Après avoir rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Vitinha, l’OM a pris le large dès la première période grâce à sa recrue Michael Murillo. Présent à la réception d’un centre de Pierre-Emerick Aubameyang, l’international Panaméen a inscrit son premier but à Marseille.

« Je savais que le centre allait arriver »