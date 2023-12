Vente OM : Il annonce un mensonge et pousse un coup de gueule

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers mois, le nom de Julien Fournier a été cité dans le dossier lié à la vente de l'OM. L'ancien directeur sportif de l'OGC Nice aurait songé Frank McCourt, qui lui a retorqué qu'il n'était pas vendeur. Mais selon Thibaud Vézirian, le responsable n'a pas été honnête au moment de commenter cette opération sur les antennes de RMC ce mardi soir.

Impliqué dans le dossier lié à la vente de l'OM, Julien Fournier est affirmatif. Frank McCourt n'a pas l'intention de céder le club marseillais. « Je suis juste allé prendre les informations, et le vendeur n’étant pas vendeur, il n’était pas question de faire une Ajroudi. (…) Poliment, gentiment mais fermement, McCourt m’a fait dire qu’il voulait garder le club. Quand on aime un club, il ne faut pas aller y mettre le bazar. Si un jour il est vendeur, si quelqu’un vient me voir parce que ça l’intéresse, pourquoi pas. Mais aujourd’hui c’est plus du fantasme qu’autre chose » a confié l'ancien directeur sportif de l'OGC Nice.

Il dénonce un mensonge sur la vente de l’OM ! https://t.co/civgDr3wDM pic.twitter.com/fVIKCBbyfY — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

Vézirian réagit aux propos de Fournier

Une sortie qui a provoqué la colère de Thibaud Vézirian. « J’ai déjà expliqué dès le mois de septembre ce qu’il s’était passé entre Julien Fournier et un homme d’affaires, et sa volonté au printemps d’approcher l’Arabie Saoudite et les Émirats pour une offre d’achat. On a déjà donné les versions côté saoudienne et côté homme d’affaires, et lui donne une toute autre version, plus sympathique pour lui » a déclaré le journaliste pour Team Football.

Vézirian s'agace