Vente OM : L’annonce à 400M€ de Riolo

Publiquement, il a été communiqué que Frank McCourt n'avait pas l'intention de vendre l'OM alors que de nombreuses rumeurs annoncent une possible cession imminente. Pour autant, en coulisses, le discours et la position de l'Américain seraient quelque peu différent. En effet, l'OM serait bel et bien à vendre, mais le problème resterait le prix réclamé par McCourt. Daniel Riolo en a d'ailleurs dit plus à ce sujet.

Le feuilleton de la vente de l'OM revient sans cesse sur la table. Aujourd'hui, c'est Frank McCourt qui est aux commandes et alors qu'il est question d'une possible cession, l'Américain a lui exprimé publiquement son intention de rester à la tête de l'OM. Pour autant, en privé, McCourt se montrerait ouvert à une vente. Mais pas à n'importe quel prix... Comme le10sport.com vous l'avait révélé, initialement, il n'était pas question de descendre en-dessous de 400M€. Un montant évoqué à nouveau par Daniel Riolo.

Imité par l'OL, l'OM lâche ses vérités

Au micro de L'After Foot , Daniel Riolo s'est exprimé sur ce grand feuilleton de la vente de l'OM. Et malgré ce que peut dire Frank McCourt, il a confirmé que le club phocéen était bel et bien à vendre, mais tout dépendait du prix : « Il est vendeur McCourt. Si on met l’argent sur la table, il est vendeur. (…) Pour moi, il est vendeur. Obligatoirement il est vendeur car il n’a aucun intérêt à être là. Si tu me démontres qu’il a un intérêt à côté, au début il en avait un, aujourd’hui il n’en a pas. C’est une affaire de prix. Je pense qu’aujourd’hui, il en veut un peu cher, il en veut autour de 400M€. Ce qui est cher et il ne va pas trouver là comme ça ».

