La vente de l’OM annoncée, une folie se pépare sur le mercato ?

Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt et de la direction marseillaise, Thibaud Vézirian se montre relativement optimiste en ce qui concerne la vente de l'OM. Selon le journaliste, ce n'est plus qu'une question de temps avant que le club phocéen ne change de propriétaire. Ce changement pourrait avoir un impact considérable sur le prochain mercato d'hiver.

Frank McCourt a beau démentir, il y a aura toujours une voix pour évoquer la possible vente de l'OM. Un dossier évoqué depuis trois ans et qui n'a débouché sur aucun changement de propriétaire. Thibaud Vézirian est l'un des rares journalistes avec David Berger à évoquer un départ de Frank McCourt. Lors de l'un de ses lives Twitch , le premier cité affirme que la nouvelle de la vente de l'OM lui a été confirmée à de nombreuses reprises.

« Je n’ai jamais été aussi serein »

« J’ai des notifications à droite à gauche, je ne peux pas répondre à tout le monde. Sachez une chose concernant la vente, j’ai eu des confirmations à très haut niveau cette semaine et la semaine dernière. Je n’ai jamais été aussi serein, ça c’est clair, net et carré » a déclaré Vézirian. Selon lui, il n'est pas impossible que de nouveaux investisseurs décident de débarquer à l'OM avant le début du mois de janvier et notamment le prochain mercato d'hiver.

Un coup de théâtre sur le mercato ?