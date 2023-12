PSG : Deschamps passe un message, ça risque de crisper l’OM !

La rédaction

Vainqueur de la seule et unique Ligue des champions française avec l’Olympique de Marseille en 1993, l’ancien capitaine et entraîneur de l’OM, Didier Deschamps, a indiqué au micro de beIN Sports ne pas être contre la victoire d’un autre club tricolore dans la compétition.

Didier Deschamps n'est pas contre une autre victoire française en Ligue des champions

Pour autant, le sélectionneur des Bleus n'a pas caché sa volonté de voir une autre écurie tricolore en remporter une. «Une fierté que l’OM soit encore le seul club français à avoir gagné la C1 ? Ah non, ce n’est pas une fierté. À jamais les premiers mais ce n’est pas pour être à jamais les derniers. Je ne suis pas contre une autre victoire française» , a déclaré l'ex-international (103 sélections) au micro de beIN Sports.

Le PSG prochain successeur de l'OM ?

Et s'il y a bien une chose que les supporters de l'OM aiment se targuer, c'est qu'ils sont les seuls en France à avoir soulevé la coupe aux grande oreilles. Seulement, à ce jour en France, c'est bel et bien son rival de toujours, le PSG, qui semble le plus armé pour inscrire son nom sur le trophée.