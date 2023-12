Une anomalie est dénoncée à l’OM

Benjamin Labrousse

Alors que ce dimanche soir, l’OM s’est imposé face au Stade Rennais (2-0) au Vélodrome, les hommes de Gennaro Gattuso se relancent après quasiment deux mois sans victoire en Ligue 1. Si cette saison, le club phocéen semble clairement plus à l’aise sur sa pelouse, l’inverse s’était produit la saison dernière, ce qui était complètement anormal selon Pau Lopez.

L’OM sort la tête de l’eau. Au terme d’une prestation peu concluante, les Marseillais l’ont tout de même emporté face à Rennes ce dimanche soir (2-0). Désormais 9ème de Ligue 1 avant la réception de l’OL ce mercredi, l’OM a acquis son quatrième succès de la saison, le quatrième à domicile

« Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible »

Si l’OM semble ainsi bâtir progressivement une certaine solidité au Vélodrome, ce cas de figure tranche totalement avec la saison passée, où Marseille semblait plus performant à l’extérieur qu’à domicile. Dans des propos relayés par La Provence , Pau Lopez est d’ailleurs revenu sur cette incapacité à se transcender au Vélodrome pour l’OM d’Igor Tudor : « C'est vrai que les deux dernières saisons, on a gagné beaucoup de points à l'extérieur et, a contrario, perdu beaucoup à la maison. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible » .

« On joue dans un stade incroyable »