OM : Drame au FC Nantes, Gattuso pousse un coup de gueule

La rencontre entre l'OGC Nice et Nantes a viré au drame ce samedi. Un homme de 31 ans, membre de la Brigade Loire depuis plusieurs années, a été poignardé au dos par un chauffeur de VTC avant le coup d'envoi. Quelques heures plus tard, le procureur de la République annonçait sa mort. Une tragédie, qui ne doit plus arriver pour Gennaro Gattuso, entraîneur de l'OM.

Nouvelle tragédie en Ligue 1. Un homme de 31 ans est décédé ce samedi. Avant la rencontre entre le FC Nantes et l'OGC Nice, ce membre de la Brigade Loire a été poignardé mortellement par un chauffeur de VTC, qui transportait des supporters azuréens selon plusieurs sources.

Un supporter nantais poignardé par un VTC

Selon le procureur de la République, ce bus aurait été pris à partie par plusieurs supporters du FC Nantes. C'est à ce moment précis que le drame serait survenu. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur ce drame.

Le message de Gattuso après le drame