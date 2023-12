C’est la panique à l’OM, Gattuso sort du silence

Arnaud De Kanel

Trois jours après la victoire poussive en Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam (4-3), l'OM a enchainé en Ligue 1 dimanche soir en battant le Stade Rennais (2-0). On pourrait donc croire que tout va mieux pour les Phocéens mais certains joueurs commencent à tirer la langue. Gennaro Gattuso a fait le point sur les joueurs concernés après la rencontre.

L'OM enchaine enfin. Face à un Stade Rennais pas encore complètement guéri, la formation dirigée par Gennaro Gattuso s'est imposée par deux buts d'écart (2-0) et renoue avec le succès en Ligue 1 pour la première fois depuis le 8 octobre.

Les pépins s'accumulent à l'OM

Pour cette rencontre, le coach italien devait composer sans Valentin Rongier, éloigné des terrains pour plusieurs mois. Jordan Veretout était quant à lui incertain tandis que Renan Lodi s'est plaint des adducteurs et que Jonathan Clauss a été contraint de céder sa place à la mi-temps. Gennaro Gattuso a donné de leurs nouvelles en conférence de presse.

Gattuso fait le point