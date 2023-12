L’OM souffle enfin, il jubile

Benjamin Labrousse

12ème de Ligue 1 avant le début de cette 14ème journée de Ligue 1, l’OM s’est imposé face à Rennes ce dimanche au Vélodrome (2-0). Désormais 9èmes, les hommes de Gennaro Gattuso se relancent alors que leur dernier succès en championnat remontait à octobre. Après la rencontre, Samuel Gigot a semblé ravi de cette victoire.

Un ouf de soulagement. Quelques jours après avoir renversé l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, l’OM a enchaîné avec un succès (2-0) face à Rennes ce dimanche soir. Si tout n’aura pas été parfait dans le jeu loin de là, les Marseillais ont remporté une victoire très importante concernant la cohésion de groupe.

L’OM interpelle deux recrues du mercato ! https://t.co/hxQKcYy4Y6 pic.twitter.com/OyyRVDTVQB — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

L’OM n’avait plus gagné en Ligue 1 depuis octobre

Et pour cause. Depuis la victoire à domicile face au Havre (3-0) le 8 octobre dernier, l’OM n’avait plus remporté le moindre match en Ligue 1. Désormais 9ème, le club phocéen reçoit l’OL ce mercredi.

« Ça forge le caractère de l’équipe »