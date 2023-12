Vente OM : Le plan de l’Arabie Saoudite est annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En l'espace de quelques mois, l'Arabie Saoudite est devenue une place forte du football. Son championnat est devenu attractif et le pays essaye de se racheter une image à travers le sport. Sa stratégie passe aussi par le rachat de plusieurs clubs européens. L'OM pourrait être le prochain à passer sous pavillon saoudien comme l'explique le journaliste Thibaud Vézirian.

Après Newcastle, l'Arabie Saoudite voudrait poursuivre son développement en Europe. Comme indiqué par le média The Independent, le pays dirigé par Mohammed ben Salmane envisagerait de racheter un nouveau club. La stratégie de l'Arabie Saoudite. Comme l'explique le journaliste Thibaud Vézirian, le pays voudrait profiter du football pour se racheter une image.

Le rachat de l'OM s'inscrit dans une stratégie plus globale

« L’Arabie Saoudite vient d’obtenir, comme je l’avais annoncé, l’organisation de l’Exposition universelle en 2030. Voilà, tout se met en place, tout comme tous les partenariats annoncés aussi depuis 2020-2021, entre la France et l’Arabie Saoudite, au niveau du football » a confié le journaliste. A en croire The Independent, l'Arabie Saoudite aurait longtemps hésité entre le FC Valence et l'OM avant d'opter pour la formation française. Selon Thibaud Vézirian, de nombreux indices vont dans ce sens.

Vézirian persiste et signe pour la vente de l'OM