L’annonce qui relance tout pour la vente de l’OM !

Contrairement à ce qui a été annoncé en France ces dernières semaines, la vente de l'OM serait loin d'être imminente. Selon les informations d'un journaliste anglais, l'Arabie Saoudite serait encore très loin de Marseille en raison, notamment, des exigences de Frank McCourt. Par ailleurs, le pays voudrait se concentrer sur le développement de son championnat.

Voilà une nouvelle qui pourrait agacer les supporters marseillais. Selon les informations du journaliste anglais Ben Jacobs, la vente de l'OM n'est pas d'actualité. Il serait faux de dire que l'Arabie Saoudite est proche de Marseille. Lors d'un live pour Caught Offside , Jacobs précise que les demandes de Frank McCourt ne facilitent pas les négociations avec les investisseurs.

Coup de froid pour la vente de l'OM

« Cela fait des années que l’on entend ces bruits, j’ai même vu en France que certains disaient que c’était un « done deal », ce n’est pas le cas. En France, historiquement, le Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite pensait plutôt à Bordeaux, et maintenant qu’ils ont Newcastle en Ligue des champions, ils doivent être très prudents. S’ils investissent en Europe, ils ne prendront pas deux clubs qui sont susceptibles de jouer en C1 (…) Ce que je peux dire, c’est qu’il n’y a rien d’imminent, je peux vous l’assurer (…) Pour en revenir à la vente de l’OM, l’actuel propriétaire veut énormément d’argent et cela a déjà fait reculer des investisseurs » a-t-il confié.

L'Arabie Saoudite a une autre priorité ?