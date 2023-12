Snobé par Deschamps, un joueur de l’OM lâche sa réponse

Hugo Chirossel

S’il a récemment fait son retour en équipe de France, avec qui il a réalisé de bonnes performances, Jonathan Clauss n’avait pas fait le voyage au Qatar pour disputer la Coupe du monde l’année dernière. Un choix de Didier Deschamps, qui ne l’avait jamais vu évoluer dans une défense à quatre. Pourtant, c'est le poste auquel le joueur de l’OM a été formé.

Appelé pour la première fois en mars 2022 alors qu’il évoluait encore au RC Lens, Jonathan Clauss se voyait déjà être dans le groupe de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2022. Ayant toujours évolué dans une défense à cinq depuis qu’il joue en Ligue 1, que ce soit avec les Sang et Or ou avec l’OM sous les ordres d’Igor Tudor, le latéral droit de 31 ans n’avait finalement pas été retenu par Didier Deschamps.

«Personne ne le savait mais j'ai été formé à quatre derrière»

Si Didier Deschamps avait des doutes sur sa capacité à jouer dans une défense à quatre, ce n’était pas le cas de Jonathan Clauss. « Je n'en avais pas (il rigole). Personne ne le savait mais j'ai été formé à quatre derrière. J'ai commencé ailier puis je suis redescendu latéral. J'ai démarré ma carrière pro, en D2 allemande (avec Bielefeld), dans une défense à quatre. Mais les gens, en France, m'ont découvert dans une défense à cinq. Et je vais même vous dire : quand on m'a annoncé que Marcelino allait signer et qu'il jouait à quatre, j'étais très content », a déclaré le joueur de l’OM, dans un entretien accordé à L'Équipe .

«Il ne pouvait pas se permettre de me prendre»