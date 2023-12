Il se lâche sur son grand retour à l'OM

Thibault Morlain

Ça y est, Pape Gueye a enfin rejoué au football. Suspendu pour 4 mois par le TAS suite à litige à propos de son transfert entre l'OM et Watford, le Sénégalais a du prendre son mal en patience. Mais l'attente est terminée puisque ce mercredi, face à l'OL, Gueye a fait son grand retour sur les terrains. Et forcément, il était plus heureux que jamais.

Ce mercredi soir, au Vélodrome, se disputait l'Olympico en retard. L'OM était donc face à l'OL et se sont les hommes de Gennaro Gattuso qui se sont imposés (3-0). Un succès auquel à pris part Pape Gueye. Cela faisait un moment qu'on n'avait plus vu le Sénégalais sur le terrain, non pas à cause d'une blessure, mais plutôt d'une suspension. Sanctionné pour 4 mois par le TAS, Gueye peut désormais rejouer avec l'OM.

« Une très bonne soirée pour moi »

Face à l'OL, Pape Gueye a donc retrouvé le chemin de la compétition. Un retour qui fait le bonheur du milieu de terrain de l'OM comme il l'a confié, rapporté par Le Phocéen , après la rencontre : « C'est vrai que personnellement, c'est aussi une très bonne soirée pour moi. C'était un moment compliqué parce que je ne pouvais pas aider mes coéquipiers. On savait que le club était en difficulté. Je voyais les week-ends passer sans pouvoir contribuer. Comme vous l'avez dit, j'avais du feu dans les jambes, mais franchement, je me suis bien préparé. Je remercie le club, le président, toutes les personnes qui travaillent au club, les coéquipiers, les supporters pour leur soutien. Aujourd'hui, je suis très content. En plus, j'ai dépassé la barre des 100 matchs à l'OM. C'est une très bonne soirée pour moi ».

« Je vais être de mieux en mieux »