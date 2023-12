Incroyable, l'OM a perdu 180M€ !

Thibault Morlain

Dans le deal passé entre CVC et la LFP, il est prévu que l'OM récupère 90M€, la même somme que l'OL notamment. Alors que cela fait une jolie rentrée d'argent dans les caisses olympiennes, Christophe Bouchet estime lui que l'OM s'est fait avoir en beauté dans l'histoire. Et le manque à gagner serait énorme à ses yeux.

Il y a un peu pus d'un an maintenant, la LFP bouclait un deal avec CVC pour 1,5 milliard d'euros. De quoi permettre par la même occasion aux clubs français de toucher un joli chèque. Pour ce qui est de l'OM, c'est de l'ordre de 90M€. Mais voilà que cet accord avec CVC est dénoncé par plus d'une personne aujourd'hui. C'est notamment le cas de Christophe Bouchet, ancien président de l'OM, qui s'est insurgé de l'énorme perte financière du club phocéen dans l'histoire. 180M€ selon ses dires !

« Ça fait plusieurs décennies que l'OM se fait voler »

Dans un entretien accordé à La Provence , Christophe Bouchet a ainsi lâché : « Ça fait plusieurs décennies que l'OM se fait voler. Les droits TV, on les divisait par 20. Les Sedan ou Auxerre touchaient la même chose que l'OM. C'était une réalité. Voilà que 20 ans plus tard, on fait un deal avec un fonds, on répartit l'argent et l'OM touche la même chose que Rennes et Nice ».

« Comment l'OM d'aujourd'hui peut faire une croix sur 200M€ ? »