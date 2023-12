OM : Un problème Marcelino, Gattuso en remet une couche

Axel Cornic

Le changement d’entraineur à l’Olympique de Marseille ne s’est pas vraiment fait dans la sérénité. Le départ de Marcelino après seulement sept rencontres a en effet été très critiqué, mais l’arrivée de Gennaro Gattuso n’a pas du tout calmé les choses, avec d’ailleurs un petit tacle glissé à son prédécesseur.

Cette première partie de saison est chaotique à l’OM, avec Pablo Longoria qui a quasiment tout connu. Le point culminant est sans aucun doute cette réunion incendiaire de la mi-septembre, qui a notamment entrainé le départ de Marcelino et l’arrivée de Gennaro Gattuso.

L’OM pas encore au point ?

Dès son arrivée, l’Italien a souhaité marquer la différence avec son prédécesseur avec notamment une phrase qui avait énormément fait parler à l’époque. « J'ai beaucoup de respect pour Marcelino mais c'était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60, 65 minutes dans les jambes » avait déclaré Gattuso, dont l’avis avait d’ailleurs été confirmé par plusieurs joueurs de l’OM.

« Il faut prendre en compte qu'il y a eu des styles de préparation différents »