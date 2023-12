OM : Aubameyang buteur, il annonce la fin du calvaire

Axel Cornic

Recruté pour remplacer Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas vraiment répondu aux attentes de l’Olympique de Marseille, avec une cruelle inefficacité en Ligue 1. Mais il s’est récemment refait une santé en Ligue Europa et a confirmé sa belle lancée en championnat, lors du choc face au Stade Rennais (2-0).

Il devait être la nouvelle star de l’attaque, mais Pierre-Emerick Aubameyang a connu une adaptation assez compliquée à l’OM. Le Gabonais a ainsi été très critiqué, mais son triplé face à l’Ajax Amsterdam (4-3) puis son but contre le Stade Rennais en Ligue 1 pourraient bien lancer enfin sa saison.

« Depuis quelques semaines, je retrouve un Aubam souriant »

Présent en conférence de presse avant le choc face à l’OL de ce mercredi, Amine Harit a annoncé que le vrai Auameyang était enfin là. « C'est un très grand joueur, un très grand attaquant. On n'avait pas de doutes là-dessus » a expliqué le milieu offensif de l’OM. « Depuis quelques semaines, je retrouve un Aubam souriant. Entre nous, il fallait du temps pour se comprendre, je commence à comprendre mieux ses appels, où il veut ses ballons. Je le trouve frais en ce moment, que ce soit mentalement et physiquement. C'est un gros point positif pour nous dans cette période ».

Une nouvelle « bromance » à l’OM ?