OM : Gattuso et Aubameyang sont totalement fan, «il adore le football»

Depuis qu’il est arrivé à l’OM, Gennaro Gattuso a été particulièrement impressionné par un joueur qu’il a souvent encensé : Amine Harit. Présent en conférence ce samedi à la veille de la réception du Stade Rennais, Pierre-Emerick Aubameyang s’est lui aussi exprimé sur l’international marocain et estime que ce dernier le rend meilleur.

De retour cette saison après sa grave blessure au genou l’année dernière, Amine Harit semble retrouver des couleurs depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso à l’OM. Le technicien italien a souvent eu des propos très élogieux au moment d’évoquer l’international marocain de 26 ans, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang.

«Ça me donne beaucoup d’opportunités quand il est là»

« Amine je le connais depuis que je jouais en Allemagne. C’est un joueur que j'apprécie beaucoup, même si je vais vous donner une anecdote, j'avais pris un carton rouge à cause de lui, dans un match Dortmund-Schalke, un match très mouvementé qui a fini à 4-4. L’amitié est partie de là. On connait tous la qualité d’Amine, c’est quelqu’un qui adore le football. En tant qu’attaquant, jouer avec quelqu’un comme lui, qui sent les coups, qui vous cherche à la moindre occasion, dès qu’il le peut, c’est toujours plaisant. Ça me donne beaucoup d’opportunités quand il est là, quand il me cherche. Ce sont des relations qui se créent quand il y a une affinité, tout simplement », a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang ce samedi en conférence de presse.

«Je suis forcément content de jouer avec un gars comme Amine»