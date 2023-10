Gattuso le compare à une légende, ce joueur de l'OM l'a bluffé

Alexis Brunet

Gennaro Gattuso est arrivé il y a quelques semaines à l'OM, afin de prendre la succession de Marcelino. L'Italien a progressivement pu se familiariser avec son nouvel environnement, et découvrir son groupe. Certains de ses joueurs ont particulièrement attiré son attention, à l'image d'Amine Harit, qu'il a tout simplement comparé à Kaka. Adversaire d'Harit cette saison, Arouna Sangante s'est enflammé pour le Marocain.

Dimanche soir, en clôture de la dixième journée de Ligue 1, l'OM reçoit l'OL pour un Olympico qui sent déjà la poudre. Ce choc sera l'occasion pour Lyon et son entraîneur Fabio Grosso de signer leur première victoire de la saison. Mais Marseille a de sérieux arguments à opposer aux partenaires de Corentin Tolisso, qui sont englués dans une sévère crise depuis quelque temps maintenant.

Gattuso est fan de d'Amine Harit

Pour faire la différence face à l'OL, Gennaro Gattuso pourra notamment compter sur Amine Harit. Présent en conférence de presse, l'entraîneur italien n’a pas tari d'éloges envers le Marocain. « Harit, on en a parlé avant le match face au Havre. C’est un joueur qui doit jouer dans l’axe. Il peut jouer sur le côté mais rentrer à l’intérieur. En numéro 10 il a une vision de jeu des plus grands joueurs. S’il réussit à améliorer son physique, il pourra aller loin. Dieu lui a donné des capacités exceptionnelles. À Monaco, je l’ai fait jouer sur un côté mais il doit être dans l’axe. »

Gattuso compare Harit à Kaka

Gennaro Gattuso est même allé un peu plus loin dans ses éloges envers Amine Harit, puisqu'il a tout bonnement comparé le Marocain à une légende du football, le Brésilien Kaka. « Harit est un joueur particulier. Kaka avait une foulée plus longue, Rui Costa c’était différent. Il a une foulée qui lui permet de tuer les actions. » Reste à voir maintenant si Harit donnera raison à son coach, et fera parler la poudre face à l'OL...

